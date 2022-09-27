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  • Казахстан будет развивать всестороннее сотрудничество со многими странами, в том числе и США
Борт№1 Сегодня, 17:00
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Фото: Борт№1

Казахстан будет развивать всестороннее сотрудничество со многими странами, в том числе и США

Касым-Жомарт Токаев на встрече в общественностью Шымкента отметил усилия Казахстана на мировой арене, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

"В центре наших усилий на международной арене – интересы Казахстана и нашего народа. Мы будем бороться за верховенство международного права и Устава ООН.

Считаем крайне важным укрепление принципов справедливости в международных отношениях, невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности государства.

Наша внешняя политика по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной. Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, стратегического партнерства с США, всестороннего сотрудничества с братскими центрально-азиатскими государствами, а именно Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Таджикистаном, и, конечно же, с Турцией, развития взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами мира, будь то в Азии, на Ближнем Востоке или на Европейском континенте. Уверен, именно такая внешняя политика соответствует интересам нашего народа", - подчеркнул президент.

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#Токаев #Шымкент #международные отношения
Журналист
Сегодня, 17:00
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