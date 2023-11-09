Казахстан будет продавать рога сайгаков за рубеж
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Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев заявил, что в перспективе планируется продавать рога сайгаков на внешний рынок, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Рога сайгаков сегодня являются традиционным составляющим компонентом в фармацевтике в некоторых лекарствах в Восточных странах, в основном в Китае. На сегодня мы не имеем возможности их экспортировать, дело в том что международной организацией СИТЕС введён запрет, то есть нулевая квота на вывоз частей и дериватов от отдельных видов животных, в том числе сайгаков", - сказал Ерлан Нысанбаев.
Он отметил, что представители министерства экологии сейчас находятся в Швейцарии, чтобы получить разрешение на продажу рогов сайгаков. Экспорт планируется запустить в 2025 году.
"На сегодняшний день мы проводим переговоры. Заместитель председателя комитета находится в Женеве, в центральном офисе СИТЕС в комитете по животному миру и идут обсуждения вопроса по снятию запрета на вывоз частей и дериватов сайгаков. Ориентировочный срок получения разрешения – 2025 год", - сказал министр.
Как отметил Нысанбаев, на сегодняшний день все рога, полученные от регулирования численности сайгаков, маркируются и хранятся в специальных помещениях специализированного предприятия "Охотзоопром".
"Сейчас не продаём, в перспективе - да, планируем, что рога сайгаков будем продавать на внешний рынок", - пояснил министр экологии.
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