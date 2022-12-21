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knews.kg Вчера, 13:29
605
Вчера, 13:29
605
Фото: knews.kg

Казахстан будет добиваться экстрадиции Мухтара Аблязова

Генеральная прокуратура Казахстана направила властям Франции письма с запросами об экстрадиции беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова, передает BaigeNews.kz. Об этом заявил заместитель Генпрокурора Жандос Умиралиев.

"Первое уголовное дело касается хищения средства банка БТА, второе уголовное дело связано со смертью Татишева. После вынесения обвинительного приговора по двум уголовным делам по экстрадиции были направлены письма в соответствующие органы Франции. Конечно, стадия их рассмотрения разная. Как вы уже сказали, его статус был отозван компетентными органами Франции. Думаю, что эти и другие меры, которые мы используем, помогут. Письма и запросы находятся под нашим контролем. Мы сделаем все возможное для их выполнения", - сообщил он. 

Мухтар Аблязов, заочно осуждённый в Казахстане за создание и руководство ОПГ, а также хищение денег БТА Банка, живёт во Франции. Недавно французские власти лишили его статуса беженца.

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#беглый банкир #суд #Мухтар Аблязов
BaigeNews.kz
Вчера, 13:29
605
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