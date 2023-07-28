Казахстан будет быстрее пропускать грузы из Китая через сухой порт

Ряд новых проектов на границе Казахстана и Китая показали широкой общественности. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, какие новшества ожидаются в перевалке грузов и почты через границу двух стран.

Не секрет, что расширяются объёмы перевозки грузов из Китая в Казахстан и обратно железнодорожным транспортом. Руководитель ФНБ "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов принял участие в закладке капсулы под строительство 10 новых ж/д-путей для сортировки грузов, а также железнодорожного узла для обслуживания и ремонта вагонов.

Ожидается, что усовершенствование затронет восточные ворота Казахстана - KTZE-Khorgos Gateway.

В ходе визита Жакупова озвучено, что нынешнее увеличение мощности сделает сухой порт более вместительным и привлекательным в глазах зарубежных партнеров. Это, в свою очередь, повысит потенциал Казахстана как транзитного государства для грузов из Китая в Европу и Центральную Азию.

По планам, расширение сухого порта увеличит грузопоток на 20 процентов, что, конечно, принесёт в бюджет Казахстана новые доходы.

“Мы намерены увеличить транзитный потенциал с 540 тысяч до 800 тысяч контейнеров в год. В сравнении получается, что 53 океанских контейнеровоза будет через нас проходить. А каждый такой вмещает в себя не менее 14,5 тысяч контейнеров. Недавно я встречался с бизнесменом из Германии, и он поделился мыслью, что если у нас есть общая граница с Китаем, то выход к морю нам и не нужен. Китай - это и есть океан. Проект по увеличению транзитного потенциала – доказательство стратегического партнёрства Казахстана и Китая, и демонстрация потенциала взаимного сотрудничества. К тому же, открытие отделения Казпочты здесь позволит туристам отправлять посылки и облегчит отправку товаров и денег”, - сказал Жакупов.

Общая площадь сухого порта составляет 129 гектаров и включает в себя контейнерный двор вместимостью 18 тысяч контейнеров, контейнерный терминал с шестью подъездными путями и тремя портальными кранами RMG.

За первое полугодие 2023 года в сухом порту обработано свыше 185 тысяч контейнеров. Это на 21,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таможенные терминалы АО “Кедентранссервис” по перегрузке товаров, идущих из Китая, на казахстанские рельсы также будут расширены.

Заместитель председателя правления по логистике КТЖ Ерлан Койшибаев отметил, что на границе с Китаем наблюдается рост контейнерных перевозок во всех секторах, кроме того, после запуска строящихся новых ж/д-линий – Достык – Моинты и объездной дороги в обход Алматы ускорится скорость перевозки грузов через Казахстан.