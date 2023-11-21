Казахский язык в школах и упрощенный въезд: Байконыр станет ближе?

Как известно, с декабря текущего года казахстанцам станет проще посещать город Байконыр. Согласованный межправительственной комиссией порядок вступит в силу уже с первого числа. Помимо этого в российских школах города будут организованы внеурочные занятия по казахскому языку. Особое внимание будет уделяться развитию сферы здравоохранения, образования и ЖКХ. Какие еще изменения ждут жителей Байконыра узнавала корреспондент BaigeNews.kz.

Город Байконыр находится на территории Кызылординской области, вблизи Кармакшинского района. Режимный объект огражден железобетонными плитами, установлены камеры видеонаблюдения. На въезде в звездный город расположен контрольно-пропускной пункт. Вооруженная охрана проверяет каждую машину, лицам не имеющий специальный пропуск въезжать в город запрещено. Получить разрешение на въезд требует много времени и бумажной волокиты.

"Согласно порядку никто не может въехать или выехать из города, минуя КПП. Для того, чтобы посетить город нужно как минимум за 10 дней подать заявку на пропуск. Здесь указывается причина визита, незамедлительное разрешение выдается только в исключительных случаях. Например, если у человека умер близкий родственник, и он спешит на похороны. Теперь с первого декабря ситуация кардинально изменится. Граждане нашей страны смогут получать пропуска в КПП прямо на месте. Ждать одобрения больше не нужно. Естественно это позволит увеличить также число туристов", - отметил специальный представитель президента РК на комплексе Байконыр Кайрат Нуртай.

Начиная со следующего года в российских школах города будут организованы внеурочные занятия по казахскому языку, литературе и истории Казахстана. В данном вопросе будут учитываться желание самих школьников и их родителей. Сейчас пилотный проект уже реализуется в одном из школ звездного города.

"На сегодняшний день в школе №7 имени Михаила Янгеля уже ведется обучение по этим предметам. Ученики пятых, шестых, восьмых и девятых классах принимают участие на внеурочных занятиях. В ближайшее время планируется работы по обучению данным предметам в остальных пяти школах Байконыра. Внеурочные занятия будут включены в учебный процесс согласно заявлениям родителей российских школ", - прокомментировала заведующая сектором отдела образования Кармакшинского района Жадыра Алданова.

Серик Кузебаев более сорока лет проживает в городе Байконыр. Мужчина занимается предпринимательством, воспитывает двоих сыновей. Его дети учатся в российских школах. Он всегда переживал, что сыновья недостаточно хорошо знают свою историю и родной язык, изменения в учебном процессе его радует.

"Конечно, дома мы занимаемся детьми. Разговариваем на казахском, читаем казахскую литературу. Однако этого мало. Думаю, внеурочные занятия помогут моим детям улучшить свои знания. Это очень хорошая программа", - говорит мужчина.

В 2019 году по программе "Нурлы жер" в городе было построено пять жилых домов на 250 квартир. Город подключен к природному газу. Тем не менее, здесь очень много проблем, которые требуют немедленного решения. В их числе электросети и инженерные коммуникации.