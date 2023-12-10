"Казахский Месси" сыграл свадьбу в Таразе

Полузащитник алматинского "Кайрата" Еркебулан Сейдахмет сыграл свадьбу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Торжество прошло в родном городе футболиста — Таразе. Избранницу Еркебулана зовут Нурсулу. Предложение девушке игрок сделал перед одним из домашних матчей "Кайрата".

На свадьбе присутствовали известные казахстанские футболисты, среди которых Бауыржан Исламхан, Мухаммеджан Сейсен, Вячеслав Швырев, Адилет Садыбеков, Мардан Толебек и другие.

Отметим, что Сейдахмет по прозвищу "Казахский Месси" считается воспитанником "Тараза". Помимо родного клуба, полузащитник выступал за "Уфу", "Левски" и "Жетысу".