Казахский чемпион мира по боксу побывал в нокдауне и разгромил соперника в Узбекистане

Чемпион мира-2023, представляющий сборную Узбекистана этнический казах Руслан Абдуллаев провел два боя в весовой категории до 63,5 килограмма на чемпионате Республики Узбекистан по боксу в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Свой путь на турнире Абдуллаев начал в 1/8 финала, где его соперником стал Умар Тошмуродов. В первом раунде Абдуллаев неожиданно побывал в нокдауне, но затем восстановился, сам отправил соперника в нокдаун и сумел довести бой победы единогласным решением судей — 5:0. Видео момента с нокдауном можно посмотреть ниже.

В четвертьфинале Абдуллаев сразился с Музаффарбеком Озодовым и тоже одержал уверенную победу — 5:0.

Добавим, что Руслан Абдуллаев является действующим чемпионом мира — "золото" он выиграл в этом году в Ташкенте, а также чемпионом Азии 2022 года. В 2019-2020 годах он приезжал в Казахстан и выступал на местных турнирах, пытаясь пробиться в сборную РК. Однако в связи с пандемией коронавируса спортсмен был вынужден вернуться в Узбекистан.