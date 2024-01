Казахстанец купил долю крупного российского железнодорожного перевозчика

Структура казахстанского бизнесмена Кайрата Итемгенова купила 26,19% российского железнодорожного оператора Globaltrans у трех акционеров - Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева, а также заключила соглашение о приобретении акций компании у других акционеров и увеличит пакет до 31,62%, передаёт BaigeNews.kz.

"Globaltrans Investment PLC объявляет, что инвестиционная компания AQNIET CAPITAL LLP (AQNIET), зарегистрированная и ведущая бизнес в Казахстане, уведомила компанию о завершении приобретения в полном объеме долей трех основных акционеров компании и теперь косвенно владеет 26,19% выпущенного акционерного капитала Компании", - сообщила компания.

Отмечается, что AQNIET приобрела 100% Onyx Investments Ltd (бенефициар - Никита Мишин), 100% Mapple Valley Investments Ltd (бенефициар - Константин Николаев) и 100% Goldriver Resources Ltd (бенефициар - Сергей Мальцев).

Как отметили в компании, занимающий в настоящее время должность главы совета директоров компании Сергей Мальцев заявил, что после продажи своей доли намерен остаться в Globaltrans и будет номинироваться в состав совета директоров после завершения редомициляции в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market.