Казахские кюи звучат на радиостанциях 26 стран мира

Впервые радиостанции мира поздравляют народ Казахстана с праздником Наурыз и знакомят слушателей с яркими казахскими кюями, передаёт BaigeNews.kz.

По предложению Министерства культуры и информации РК и при содействии министерства иностранных дел, загранучреждений Казахстана и иностранных партнёров величественные звуки домбры в исполнении оркестра имени Курмангазы прозвучали в эфире популярных радиостанций на пяти континентах.