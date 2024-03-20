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Казахские кюи звучат на радиостанциях 26 стран мира

Сегодня, 17:07
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pxhere.com Сегодня, 17:07
Сегодня, 17:07
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Фото: pxhere.com

Впервые радиостанции мира поздравляют народ Казахстана с праздником Наурыз и знакомят слушателей с яркими казахскими кюями, передаёт BaigeNews.kz.

По предложению Министерства культуры и информации РК и при содействии министерства иностранных дел, загранучреждений Казахстана и иностранных партнёров величественные звуки домбры в исполнении оркестра имени Курмангазы прозвучали в эфире популярных радиостанций на пяти континентах.

"Музыка Великой степи создает атмосферу светлого весеннего праздника Наурыз, став торжественным посланием добра во всем мире. В свои плейлисты кюи включили радиостанции 26 стран: Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Индонезии, Индии, Южной Кореи, Китая, Монголии, России, Кыргызстана, Ирана, Эфиопии, ЮАР, Марокко, Турции, Грузии, Болгарии, Сербии, Хорватии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши, Испании, Бразилии и США", - сообщили в МИД РК.

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