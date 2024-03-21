Казахские кюи в дни Наурыз мейрамы звучат в 26 странах мира

В дни празднования Наурыз мейрамы известные казахские кюи звучат на 5 континентах. Композиции куйши Курмангазы, Дайрабая Ерназарулы и Туркеша Калкаулы услышат радиослушатели 26 стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

В свои плейлисты кюи включили радиостанции Турции, Ирана, Болгарии, Сербии, Испании, Литвы, Латвии, Венгрии, Хорватии, Польши, Грузии, Кыргызстана, Монголии, России, Бразилии, США, Китая, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Вьетнама, Малайзии, Тайланда, Марокко, Эфиопии и ЮАР.

Ротация казахских кюев на зарубежных радиостанциях была организована Министерством культуры и информации РК и Министерством иностранных дел РК.

Для ротации на зарубежных радиостанциях направлены композиции "Көңілашар", "Сарыарқа", "Балбырауын", "Адай", "Серпер", "Дайрабайдың күйі" в исполнении Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

"Ротация известных казахских кюев в самых разных странах от востока до запада – это небольшой, но важный шаг в глобальном распространении богатого культурного наследия Казахстана и возможность ознакомить радиослушателей со звучанием домбры", — подчеркнула министр культуры и информации Аида Балаева.

Глава ведомства также отметила, что заинтересованность радиостанций в казахских произведениях свидетельствует о необходимости продолжать работу в этом направлении. Планируется, что традиция станет ежегодной, а фонд зарубежных радиостанций будет пополняться и другими казахскими музыкальными произведениями.