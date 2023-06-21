Кайрату Кудайбергену продлили арест

Фото: instagram.com/kudaibergen_kairat_official

Бывшему депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену вновь продлили срок содержания под стражей. Теперь до 21 августа, передаёт BaigeNews.kz.

"Специализированный межрайонный следственный суд удовлетворил ходатайство органа досудебного расследования и санкционировал продление срока нахождения под стражей в отношении К. до двух месяцев, то есть до 21 августа 2023 года", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Напомним, Кудайбергена задержали в апреле 2022 года. С тех пор суд продлевает ему срок ареста.

По данным следствия, депутат вместе с криминальным авторитетом "Диким Арманом" организовал сбор людей в гостинице "Казахстан" в Алматы в январе 2022 года, призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти.