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instagram.com/kudaibergen_kairat_official Сегодня, 19:21
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Сегодня, 19:21
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Фото: instagram.com/kudaibergen_kairat_official

Кайрату Кудайбергену продлили арест

Бывшему депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену вновь продлили срок содержания под стражей. Теперь до 21 августа, передаёт BaigeNews.kz.

"Специализированный межрайонный следственный суд удовлетворил ходатайство органа досудебного расследования и санкционировал продление срока нахождения под стражей в отношении К. до двух месяцев, то есть до 21 августа 2023 года", - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

Напомним, Кудайбергена задержали в апреле 2022 года. С тех пор суд продлевает ему срок ареста.

По данным следствия, депутат вместе с криминальным авторитетом "Диким Арманом" организовал сбор людей в гостинице "Казахстан" в Алматы в январе 2022 года, призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти.

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Сегодня, 19:21
56
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