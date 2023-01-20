Кайрату Кудайбергену продлили арест на два месяца

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Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену продлили срок содержания под стражей до 21 марта 2023 года, передает BaigeNews.kz.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда г.Алматы 20 января 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Қ. сроком на 2 месяца, т.е.до 21 марта 2023 года", - сообщили в городском суде Алматы.

Кайрата Кудайбергена задержали 21 апреля. Его подозревают в организации массовых беспорядков в январе 2022 года и участии в них. По данным следствия, в Алматы Кудайберген вместе с Арманом Джумагельдиевым организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти. Согласно материалам следствя, он также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки.