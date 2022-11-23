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ФК "Кайрат" Сегодня, 18:17
106
Сегодня, 18:17
106
Фото: ФК "Кайрат"

Кайрату Боранбаеву продлили арест

Суд продлил срок ареста бизнесмену Кайрату Боранбаеву, передаёт BaigeNews.kz.

"Специализированный межрайонный следственный суд Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Кайрата Боранбаева на два месяца", - сообщили в суде.

Ранее сообщалось о том, что расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева завершено. Его и ещё нескольких лиц подозревают в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов.

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#Кайрат Боранбаев #арест #суд
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:17
106
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