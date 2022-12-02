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  • Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ
nur.kz Сегодня, 17:48
350
Сегодня, 17:48
350
Фото: nur.kz

Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ

Казахстанская феминистская инициатива "Феминита" выступила с видеообращением, где поздравила двух казахстанских певцов со "вступлением в ряды отечественных ЛГБТК+", передает BaigeNews.kz. Ролик с такой новостью они опубликовали в Tik-Tok. 

"Мы наконец хотим поздравить тех, кто присоединяется в наши радужные ряды - Кайрош и Торегали. Очень рады, что вы проявляете к себе такую нежность и любовь. (...) Хотя многие говорят, что это всего лишь мужская дружба. Но, поверьте, с такой нежностью, только "мы" можем любить", - сообщила лидер движения Жанар Секербаева.

@feminita_kz Поздравляем Кайроша и Торегали со вступлением в радужные ряды! #feminita_kz ♬ оригинальный звук - Feminita Kazakhstan

Речь идёт о двух популярных отечественных исполнителях - Кайрате Нуртасе и Торегали Тореали. Видео с их объятиями и поцелуями разлетелись по Казнету. Некоторых пользователей нежная дружба двух мужчин умилила, других смутила. Сами певцы эти ролики ещё не комментировали.

"Феминита" - казахстанское движение, выступающее за права представителей сексуальных меньшинств в стране: лесбиянок, бисексуалок, квир и транс-женщин.

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#ЛГТБК #Кайрат Нуртас #Торегали Тореали #Феминита
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:48
350
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