Кайрат Боранбаев рассказал о многомиллиардных "хищениях" в нацкомпаниях

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В Астане идёт суд по делу олигарха Кайрата Боранбаева. На очередном заседании в среду, 4 января, он рассказал о проводимых сделках в компании QazaqGaz, в хищениях средств которой его обвиняют, передаёт BaigeNews.kz.

По словам подсудимого, это были обычные гражданско-правовые сделки, в которых он выступал в качестве акционера компании. При этом всю финансово-хозяйственную деятельность вели генеральные директора, которые заключали договоры.

"Я в ней просто акционер, и меня посадили, как акционера. Все сделку у нас в холдинге, всю финансово-хозяйственную деятельность ведут генеральные директора. Компания купила газ, продала НК "QazaqGaz", где в контракте на покупку была формула цены, где "КазТрансГаз" (сейчас НК "QazaqGaz" - прим. ред.) сразу заработал 10 долларов с тонны, то есть, 20 миллионов долларов от суммы продажи. Также все эти объёмы газа ушли в Китай, то есть, компания заработала ещё 220 миллионов долларов. Помимо этого мы оплатили все транспортные суммы", - сказал Боранбаев.

По его словам, далее компания "Азиягаз Чунджа" оплатила 125 миллионов долларов за транспортировку, которые пошли в доход транспортных компаний внутри АО "Qazaq Gaz".

"То есть, это обычная предпринимательская сделка, которая происходит каждый день и в нефтяной отрасли, и в газовой, и в продовольственной. Это основа предпринимательской деятельности. АО "Qazaq Gaz" написали заявление на основе предварительного заключения, представленного им, о причинённом ущербе. Им представили заключение 3 марта, а меня арестовали 15 марта. Самое интересное, что компания АО "Qazaq Gaz" сдала все свои налоговые, юридические, аудиторкие заключения. Их делала компания из большой четвёрки, Ernst & Young, которая не подтвердила никаких убытков QazaqGaz", - отметил он.