Китай предоставит казахстанцам 155 грантов на обучение в вузах

Китайское правительство предоставит казахстанцам 155 грантов на обучение по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Сообщается, что грант предусматривает покрытие следующих расходов:

бесплатное обучение;

ежемесячная стипендия: бакалавриат – 2500 юаней (161 тысяча тенге), магистратура – 3000 юаней (193 тысячи тенге), докторантура – 3500 юаней (225 тысяч тенге);

проживание в общежитии;

медицинская страховка.

Отмечается, что остальные расходы покрываются обладателем гранта самостоятельно.

Также в министерстве сообщили, что казахстанцы смогут получить гранты в ведущих университетах Китая, в том числе в Zhejiang University, University of Science and Technology of China, Fudan University, Peking University, Tsinghua University. Обучение предусмотрено по всем направлениям: от архитектуры, гражданской инженерии, информационных технологий до медицины, социальных и гуманитарных наук.