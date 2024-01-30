Китай предоставит казахстанцам 155 грантов на обучение в вузах
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Китайское правительство предоставит казахстанцам 155 грантов на обучение по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.
Сообщается, что грант предусматривает покрытие следующих расходов:
- бесплатное обучение;
- ежемесячная стипендия: бакалавриат – 2500 юаней (161 тысяча тенге), магистратура – 3000 юаней (193 тысячи тенге), докторантура – 3500 юаней (225 тысяч тенге);
- проживание в общежитии;
- медицинская страховка.
Отмечается, что остальные расходы покрываются обладателем гранта самостоятельно.
Также в министерстве сообщили, что казахстанцы смогут получить гранты в ведущих университетах Китая, в том числе в Zhejiang University, University of Science and Technology of China, Fudan University, Peking University, Tsinghua University. Обучение предусмотрено по всем направлениям: от архитектуры, гражданской инженерии, информационных технологий до медицины, социальных и гуманитарных наук.
"Приём документов в Китай продлен до 20 февраля 2024 года (включительно) посредством портала "Электронного правительства" (Egov.kz) либо офлайн в офисе "Центр международных программ" (Астана, Сыганак 70). Претенденты для участия в конкурсном отборе в Китай должны пройти онлайн-регистрацию на сайте Китайского стипендиального совета до 20 февраля 2024 года. Более подробную информацию и ознакомиться с инструкцией по подаче документов можно на сайте АО "Центр международных программ" bolashak.gov.kz", - отметили в ведомстве.
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