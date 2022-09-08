"Катастрофические последствия". Бизнес выступил против запрета перевозки грузов самосвалами

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Ввод ограничения приведёт к четырёхкратному скачку цен на грузоперевозки — НПП "Атамекен".

В Национальной палате предпринимателей высказались о законодательной поправке, предусматривающей запрет на перевозку грузов самосвалами, разрешённая максимальная масса которых превышает допустимую норму, передаёт BaigeNews.kz

В перспективе, данная инициатива окажется нерентабельной, — заявляют в НПП. По мнению представителей палаты, поправка в закон автоматически увеличит стоимость транспортных перевозок и строительства в целом.

"Подрядчики, ограниченные финансированием из бюджета, которое и так зачастую производится нерегулярно, окажутся в положении, когда будут вынуждены покрывать разницу стоимости доставки самостоятельно, так как даже двукратный рост цен на инертные материалы не покрывается предусмотренной сметой. Для подрядчиков рынка долевого строительства подобный скачок предполагает резкое снижение покупательской способности, а значит заморозку объектов, пересмотр цен за квадратный метр жилья, потерю целевой аудитории, крупные убытки и текучку кадров. К сожалению, в дальней перспективе запрет на проезд крупных транспортных средств по дорогам общего пользования грозит скачком цен, а для многих маленьких фирм — финансовым кризисом и потенциальным банкротством", — считает Ирина Манжанова, и. о. председателя Комитета строительства и ЖКХ Президиума НПП "Атамекен".

По подсчётам НПП, данная инициатива отправит на стоянки более 30 тысяч большегрузных самосвалов, что в конечном счёте приведёт к четырёхкратному скачку цен на грузоперевозки.

"Всем предельно ясно, что увеличение стоимости перевозок неминуемо приведёт к росту цен доставляемого товара. Инициатива в конечном итоге предполагает использование на территории городов и дорог общего пользования лишь малогабаритного грузового автотранспорта, общий объём которого буквально колеблется на грани минимального", — говорит Ирина Манжанова.

Напомним, ровно год назад в Казахстане решили отслеживать вес большегрузных автомобилей и в случае перегруза запрещать их работу. По заявлению Министерства индустрии и инфраструктурного развития, именно этот вид транспорта является главной причиной разрушения новых асфальтированных дорог в стране.