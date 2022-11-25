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Лента новостей

Getty Images Сегодня, 21:31
223
Сегодня, 21:31
223
Фото: Getty Images

Катар проиграл Сенегалу на чемпионате мира по футболу

На стадионе "Аль-Тумама" в Дохе завершился матч второго тура группы А чемпионата мира по футболу между сборными  Сенегала и Катара. Победу в игре со счётом 3:1 одержали гости, передаёт BaigeNews.kz.

В первой половине матча доминировали сенегальцы. На перерыв они ушли, ведя в счёте. Гол забил Булайе Диа.

В начале второй половины игры Фамара Дьедиу сделал счёт 2:0. Далее Катар сумел отыграть один мяч на 78-й минуте. После передачи Исмаила Мохаммеда гол забил Мохаммед Мунтари.

На 84-й минуте встречи Бамба Дьенг восстановил преимущество Сенегала в два мяча. В роли ассистента выступил Илиман Ндиайе.

Следующий матч сборная Сенегала сыграет против Эквадора 29 ноября, а катарские футболисты выйдут на поле против соперников из Нидерландов.

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#спорт #футбол #чемпионат мира #Катар
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 21:31
223
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