Катались на капоте: 17-летняя девушка погибла в ЗКО
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Опасное развлечение подростков обернулось трагедией в одном из сёл ЗКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
5 января в 23:41 в полицию поступило сообщение о том, что в больницу в Уральске доставлена 17-летняя девушка. Она скончалась, не приходя в сознание.
Сотрудники полиции выяснили, что предшестовало этому: девушка с друзьями каталась, прицепив на автомашину старый капот от автомобиля.
"Несовешеннолетний гражданин, управляя машиной ВАЗ-2107, не соблюдая правил дорожного движения, прицепив за тросс металлический лист, катал на нём несовершеннолетнюю пассажирку. В результате ДТП гражданка А., сидевшая на листе, при движении машины стокнулась с газовой опорой. Её доставили в детскую больницу Уральска, где от полученных травм она скончалась", — рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП ЗКО Булат Жанабаев.
Две машины доставлены в управление полиции Уральска. Выясняются подробные обстоятельства произошедшего.
Полицейские ЗКО обратились с просьбой: если вы стали свидетелями или очевидцами агрессивной езды и иных нарушений ПДД, сообщать об этом в органы полиции по номеру 102.
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