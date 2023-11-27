Развитие портов Актау и Курык обсудил Токаев с руководством Abu Dhabi Ports Group

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял управляющего директора Abu Dhabi Ports Group Мухаммеда Жуму аль-Шамиси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Отмечается, что в ходе встречи президент Казахстана назвал развитие портов Актау и Курык стратегической целью Казахстана. Учитывая богатый опыт Abu Dhabi Ports Group в транспортно-логистической области, собеседники обсудили перспективы взаимовыгодной совместной работы в данной сфере.

Президент Казахстана положительно отметил сотрудничество между отечественной компанией "КазМунайГаз" и ADP по транспортировке казахстанской нефти по Среднему коридору в Азербайджан.

Касым-Жомарт Токаев также поделился планами по раскрытию потенциала маршрута "Север-Юг", соединяющего Евразию с Заливом, Африкой и Индией. По его мнению, к 2027 году пропускная способность маршрута должна увеличиться как минимум на 70% – с девяти до 15 миллионов тонн грузов.

В этой связи Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил договоренности между "Қазақстан темір жолы" и ADP по созданию совместного предприятия и пожелал успехов в реализации данных проектов.