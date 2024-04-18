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Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Кыргызстана

Сегодня, 16:52
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 16:52
Сегодня, 16:52
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почётный караул.
 
В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

 

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