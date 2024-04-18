Касым-Жомарт Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Кыргызстана
Сегодня, 16:52
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Сегодня, 16:52Сегодня, 16:52
143Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почётный караул.
В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.
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