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Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Китайскую Народную Республику

Сегодня, 10:07
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 10:07
Сегодня, 10:07
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Фото: baigenews.kz

28-29 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Китайскую Народную Республику и примет участие в сессии Боаоского азиатского форума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Программа визита предусматривает ряд встреч Президента Казахстана с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний", - говорится в сообщении.

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