Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Китайскую Народную Республику
Сегодня, 10:07
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Сегодня, 10:07Сегодня, 10:07
65Фото: baigenews.kz
28-29 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Китайскую Народную Республику и примет участие в сессии Боаоского азиатского форума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Программа визита предусматривает ряд встреч Президента Казахстана с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний", - говорится в сообщении.
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