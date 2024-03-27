28-29 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Китайскую Народную Республику и примет участие в сессии Боаоского азиатского форума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Программа визита предусматривает ряд встреч Президента Казахстана с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний", - говорится в сообщении.