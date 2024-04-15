Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем парламента Армении
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В здании парламента в Ереване состоялась встреча президента Казахстана с председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симоняном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Обращаясь к спикеру, глава государства назвал Армению близкой страной, с которой Казахстан объединён общей историей и давними культурными связями.
Как сказал президент, в ходе состоявшихся переговоров с премьер-министром Николом Пашиняном достигнуты важные договорённости в сферах торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического сотрудничества. Теперь, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, особое внимание необходимо уделить эффективному законодательному обеспечению достигнутых соглашений, а также усилению парламентского контроля за ходом их реализации.
Лидер Казахстана проинформировал собеседника о том, что в рамках масштабной политической модернизации, проводимой в Казахстане по его инициативе, центральное место занимает развитие парламентаризма.
Глава государства с удовлетворением констатировал активное взаимодействие на уровне законодательных органов и поблагодарил председателя Национального собрания за неизменную поддержку и вклад в развитие этого важного направления в отношениях двух государств.
Ален Симонян отметил существующий между Арменией и Казахстаном высокий уровень взаимного сотрудничества в многостороннем и двустороннем форматах. Он особо подчеркнул важность взаимодействия между странами на межпарламентских платформах.
В ходе беседы также рассмотрены перспективы укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества и связей между регионами Казахстана и Армении.
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