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Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор Эмомали Рахмоном

Сегодня, 19:42
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 19:42
Сегодня, 19:42
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В начале беседы главы государств обменялись тёплыми поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт и пожелали гражданам Казахстана и Таджикистана благополучия и процветания.

Президент Таджикистана выразил слова поддержки в связи с наводнениями в ряде регионов нашей страны и заявил о готовности оказать необходимую поддержку.

В свою очередь глава нашего государства поблагодарил лидера Таджикистана за солидарность и отметил, что в настоящее время ситуация по борьбе с паводками находится под контролем, правительством принимаются все необходимые меры реагирования и устранения последствий.

Собеседники обсудили состояние и перспективы дальнейшего углубления казахско-таджикского стратегического партнёрства. Правительствам двух стран поручено качественно реализовать достигнутые договорённости в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Главы государств также обменялись мнениями о текущей международной и региональной повестке дня, рассмотрели график предстоящих встреч.

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