Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с американским сенатором

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял американского сенатора Стива Дэйнса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев, поприветствовав члена Сената США Стива Дэйнса, отметил традиционно высокую динамику казахско-американского сотрудничества. Как сказал Глава государства, важную роль в двусторонних отношениях играет парламентская дипломатия.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам торгово-экономического взаимодействия. Лидер Казахстана подчеркнул, что в нашей стране уделяется большое внимание привлечению инвестиций, либерализации экономики и развитию промышленности. По его словам, ключевыми сферами двустороннего взаимодействия являются энергетика, разведка и переработка полезных ископаемых, модернизация инфраструктуры и др", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание собеседники уделили тематике международной и региональной безопасности.

"В данном контексте Президент отметил, что Казахстан одним из первых в мире решительно осудил жестокий террористический акт в Подмосковье и выразил солидарность с Россией.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, в борьбе против терроризма все страны, невзирая на противоречия во взаимоотношениях друг с другом, должны объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции. Казахстан готов внести свой вклад в это нужное дело", - сообщили в Акорде.