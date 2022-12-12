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Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Грузии Малика Мурзалина Сегодня, 17:31
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Сегодня, 17:31
36

Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Грузии Малика Мурзалина

В ходе беседы Глава государства отметил важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества с Грузией, передаёт BaigeNews.kz.

Президент поставил перед Маликом Мурзалиным ряд конкретных задач, в том числе в части активизации торгово-экономического, транспортно-логистического взаимодействия между двумя странами.

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#Касым-Жомарт Токаев #Малик Мурзалин #Грузия
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:31
36
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