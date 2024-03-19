Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами шести государств, передаёт BaigeNews.kz.

Верительные грамоты вручили посол Арабской Республики Египет Ибтиссам Ракха Ахмед Хасан, посол Республики Сербия Владимир Йовичич, посол Великого Герцогства Люксембург Томас Райзен, посол Австралии Джон Уильям Гиринг, посол Республики Колумбия Эктор Исидро Аренас Нейра, посол Сирийской Арабской Республики Башар Джафари.





Поздравляя дипломатов с официальным началом их миссии, Глава государства обратил внимание на миролюбивую и конструктивную внешнюю политику Казахстана.

"Мы хотим тесно взаимодействовать и поддерживать хорошие отношения cо всеми странами, прежде всего, с нашими ближайшими соседями. Я верю, что на этом пути нас ждет большой успех, и мы будем делать все возможное для укрепления сотрудничества в самых разных областях, включая экономическое сотрудничество, инвестиционную сферу и политический диалог. Можете быть уверены, что Казахстан будет вашим надежным партнером на международной арене", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев пожелал послам успехов, подчеркнув, что в ходе исполнения обязанностей им будет оказана всесторонняя поддержка со стороны Правительства Казахстана. Он также передал наилучшие пожелания и приветствия главам их государств.