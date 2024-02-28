Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Венгрии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост Президента Венгрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Убежден, что Ваш огромный политический опыт и намеченные высокие цели станут незыблемой основой для достижения процветания страны и повышения благосостояния граждан. Хотел бы подтвердить готовность совместно с Вами приложить усилия для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией, истоки которого имеют глубокие исторические корни", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Венгрии успехов в его ответственной деятельности, а братскому венгерскому народу – благополучия.