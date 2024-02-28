Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Венгрии
Сегодня, 16:45
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Сегодня, 16:45Сегодня, 16:45
82Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Тамаша Шуйока с избранием на пост Президента Венгрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Убежден, что Ваш огромный политический опыт и намеченные высокие цели станут незыблемой основой для достижения процветания страны и повышения благосостояния граждан. Хотел бы подтвердить готовность совместно с Вами приложить усилия для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией, истоки которого имеют глубокие исторические корни", – говорится в телеграмме.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Венгрии успехов в его ответственной деятельности, а братскому венгерскому народу – благополучия.
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