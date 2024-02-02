Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем печати, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"От всей души поздравляю вас с Национальным днем печати! Именно в этот день в 1913 году вышел в свет первый номер газеты "Қазақ", стоявшей у истоков отечественной печати. Издание, выпускавшееся выдающимися сынами нашего народа – деятелями Алаш, сыграло огромную роль в консолидации нации в переломный период истории", - отметил президент.

Он подчеркнул, что, сохраняя приверженность идеалам свободы слова, печатная пресса страны по-прежнему является востребованным источником достоверной, объективной информации и качественной аналитики. Газеты и журналы поднимают насущные проблемы государства и общества, отражают широкую палитру мнений, способствуют продвижению фундаментальных общечеловеческих ценностей.