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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем печати

Сегодня, 09:46
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Акорда Сегодня, 09:46
Сегодня, 09:46
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем печати, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"От всей души поздравляю вас с Национальным днем печати!

Именно в этот день в 1913 году вышел в свет первый номер газеты "Қазақ", стоявшей у истоков отечественной печати. Издание, выпускавшееся выдающимися сынами нашего народа – деятелями Алаш, сыграло огромную роль в консолидации нации в переломный период истории", - отметил президент.

Он подчеркнул, что, сохраняя приверженность идеалам свободы слова, печатная пресса страны по-прежнему является востребованным источником достоверной, объективной информации и качественной аналитики. Газеты и журналы поднимают насущные проблемы государства и общества, отражают широкую палитру мнений, способствуют продвижению фундаментальных общечеловеческих ценностей.

"Журналисты печатных СМИ выдерживают высокие стандарты профессии, показывают пример деятельного патриотизма и гражданской ответственности.

Уверен, что отечественные печатные издания продолжат содействовать укреплению единства нашего народа, внося значимый вклад в построение Справедливого Казахстана.

Желаю всем здоровья, благополучия и творческих успехов!", -заключил Токаев.

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