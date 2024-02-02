Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем печати
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем печати, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"От всей души поздравляю вас с Национальным днем печати!
Именно в этот день в 1913 году вышел в свет первый номер газеты "Қазақ", стоявшей у истоков отечественной печати. Издание, выпускавшееся выдающимися сынами нашего народа – деятелями Алаш, сыграло огромную роль в консолидации нации в переломный период истории", - отметил президент.
Он подчеркнул, что, сохраняя приверженность идеалам свободы слова, печатная пресса страны по-прежнему является востребованным источником достоверной, объективной информации и качественной аналитики. Газеты и журналы поднимают насущные проблемы государства и общества, отражают широкую палитру мнений, способствуют продвижению фундаментальных общечеловеческих ценностей.
"Журналисты печатных СМИ выдерживают высокие стандарты профессии, показывают пример деятельного патриотизма и гражданской ответственности.
Уверен, что отечественные печатные издания продолжат содействовать укреплению единства нашего народа, внося значимый вклад в построение Справедливого Казахстана.
Желаю всем здоровья, благополучия и творческих успехов!", -заключил Токаев.
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