Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём благодарности
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём благодарности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Поздравляю вас с Днем благодарности! Это важный праздник, который содействует укреплению сплоченности нашего народа. Выражая друг другу признательность и почтение, мы продвигаем такие основополагающие ценности, как дружба, согласие и солидарность. Все это способствует консолидации нашей нации.
Милосердие, сострадание, готовность прийти на помощь – эти качества, испокон веков присущие нашему народу, особенно ярко проявляются во времена испытаний.
Сегодня мы твердо следуем по пути построения Справедливого Казахстана, шаг за шагом реализуя масштабные преобразования", - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этот судьбоносный период нам крайне важно беречь общенациональное единство, ставя интересы страны превыше всего.
"Убежден, что мы как прогрессивная нация достигнем всех намеченных нами высоких целей. Выражаю искреннюю благодарность всем гражданам, которые своим неустанным трудом вносят вклад в поступательное развитие Казахстана", - заключил он.
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