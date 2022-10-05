Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с 70-летним юбилеем

Фото: akorda.kz

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Лидеры обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

Отмечено успешное взаимодействие между правительствами двух стран, в том числе положительная динамика взаимного товарооборота.