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  • Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с 70-летним юбилеем
akorda.kz Сегодня, 10:13
98
Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с 70-летним юбилеем

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Лидеры обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

Отмечено успешное взаимодействие между правительствами двух стран, в том числе положительная динамика взаимного товарооборота.

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с 70-летним юбилеем, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания братского народа Таджикистана", — сообщили в Акорде.

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#Президент Казахстана #Касым-Жомарт Токаев #Таджикистан
Журналист
Сегодня, 10:13
98
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