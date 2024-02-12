Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Стубба с избранием на пост президента Финляндии

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес Александра Стубба в связи с его победой на президентских выборах в Финляндии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Ваша победа на выборах является ярким свидетельством доверия и поддержки народом Вашей перспективной программы, а также признанием Вашего богатого политического опыта. Убежден, что под Вашим руководством Финляндия продолжит путь динамичного роста и процветания. Мы высоко ценим крепнущие отношения с Финляндией, основанные на прочных узах дружбы и взаимного уважения. Я рассчитываю на тесное сотрудничество с Вами и финским правительством в целях дальнейшего укрепления долгосрочного сотрудничества и раскрытия потенциала двусторонних отношений во благо наших стран", – говорится в телеграмме.