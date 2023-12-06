Касым-Жомарт Токаев посетил сельский спорткомплекс в Актюбинской области

Рабочая поездка Главы государства в Актюбинскую область началась с посещения спорткомплекса в селе Саржансай Мартукского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

На объекте общей площадью 1048 квадратных метров функционируют кружки по нескольким видам спорта. Касым-Жомарт Токаев осмотрел зал вольной борьбы и зал по мину-футболу.

Глава государства побеседовал с юными спортсменами. Он отметил важность занятий спортом для полноценного развития личности, особенно для молодежи.

Президент подчеркнул, что у футбола большое будущее, поэтому развитию этого вида спорта будет оказываться необходимая поддержка.