Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам сохранения отечественных пород лошадей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений", - говорится в сообщении.