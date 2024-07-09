Токаев подписал поправки по вопросам сохранения отечественных пород лошадей
Сегодня, 17:09
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Сегодня, 17:09Сегодня, 17:09
229Фото: baigenews.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам сохранения отечественных пород лошадей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений", - говорится в сообщении.
Текст Закона публикуется в печати.