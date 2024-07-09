  • 9 Июля, 18:34
  • BAIGENEWS

Токаев подписал поправки по вопросам сохранения отечественных пород лошадей

Сегодня, 17:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 17:09
Сегодня, 17:09
229
Фото: baigenews.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам сохранения отечественных пород лошадей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений", - говорится в сообщении.

Текст Закона публикуется в печати.

Самое читаемое

Наверх