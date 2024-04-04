Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Шавкату Мирзиёеву по поводу трагической гибели в автокатастрофе на трассе Шымкент – Самара восьмерых граждан Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства высказал просьбу передать семьям погибших слова искреннего сочувствия.

Напомним, трагедия произошла 3 апреля. На трассе столкнулись грузовик Volvo и минивен Toyota Аlhpard под управлением гражданина Узбекистана.

Водитель минивена и семь его пассажиров, граждан Узбекистана, погибли на месте происшествия. По предварительным данным, у грузового автомобиля лопнуло колесо при движении, водитель потерял управление транспортом и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены экспертизы.