  • 4 Апреля, 19:43
  • BAIGENEWS

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Шавкату Мирзиёеву

Сегодня, 18:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 18:32
Сегодня, 18:32
198
Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Шавкату Мирзиёеву по поводу трагической гибели в автокатастрофе на трассе Шымкент – Самара восьмерых граждан Узбекистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства высказал просьбу передать семьям погибших слова искреннего сочувствия.

Напомним, трагедия произошла 3 апреля. На трассе столкнулись грузовик Volvo и минивен Toyota Аlhpard под управлением гражданина Узбекистана.

Водитель минивена и семь его пассажиров, граждан Узбекистана, погибли на месте происшествия. По предварительным данным, у грузового автомобиля лопнуло колесо при движении, водитель потерял управление транспортом и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены экспертизы.

Самое читаемое

Наверх