Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели переговоры
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В ходе рабочей поездки в Баку Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Азербайджана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Поблагодарив Ильхама Алиева за традиционное гостеприимство и организацию первого Саммита СПЕКА, Касым-Жомарт Токаев назвал Баку жемчужиной Каспийского региона и одним из красивейших городов мира. Пользуясь случаем, Глава государства еще раз поздравил Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана с эпохальным событием – обеспечением территориальной целостности страны в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН.
"Это стало возможным благодаря Вашему сильному руководству, дальновидной и мудрой политике, направленной на укрепление государственности, улучшение благосостояния народа и повышение авторитета Баку в мировом сообществе. Я думаю, что это действительно историческое событие", – подчеркнул Президент.
Как отметил Глава нашего государства, взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются по восходящей линии.
"Появляются новые проекты. У нас нет каких-либо вопросов друг к другу. Мы являемся естественными стратегическими партнерами, практически, соседями через Каспийское море. Историческим стало принятие Совместной декларации об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия, а также учреждение Высшего межгосударственного совета. Я принял решение привезти в Баку полноформатную делегацию, поскольку я считаю, что сегодняшняя встреча – это, по сути дела, полноформатные, насыщенные переговоры с Азербайджаном и хорошая возможность обменяться мнениями по широкому спектру вопросов взаимодействия двух стран", – сказал лидер Казахстана.
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