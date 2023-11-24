Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели переговоры

В ходе рабочей поездки в Баку Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Азербайджана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Поблагодарив Ильхама Алиева за традиционное гостеприимство и организацию первого Саммита СПЕКА, Касым-Жомарт Токаев назвал Баку жемчужиной Каспийского региона и одним из красивейших городов мира. Пользуясь случаем, Глава государства еще раз поздравил Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана с эпохальным событием – обеспечением территориальной целостности страны в соответствии с международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН.

"Это стало возможным благодаря Вашему сильному руководству, дальновидной и мудрой политике, направленной на укрепление государственности, улучшение благосостояния народа и повышение авторитета Баку в мировом сообществе. Я думаю, что это действительно историческое событие", – подчеркнул Президент.

Как отметил Глава нашего государства, взаимоотношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются по восходящей линии.