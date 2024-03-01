Токаев дал ряд поручений премьер-министру Бектенову
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Премьер-министр отчитался о текущей социально-экономической ситуации и планах по обеспечению роста экономики страны. Олжас Бектенов доложил о принимаемых мерах по усилению поддержки отечественных товаропроизводителей.
"В целях наращивания доли казахстанского содержания начата работа по совершенствованию процедур закупок государственных органов, недропользователей и квазигосударственного сектора. Особое внимание по поручению президента уделяется опережающему развитию перспективных отраслей промышленности", - сказал глава кабмина.
Также премьер-министр проинформировал о деятельности Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.
Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.
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