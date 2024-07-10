Каспийский тюлень на грани вымирания: учёный рассказал о причинах

Каспийский тюлень сталкивается с серьёзной угрозой вымирания, и учёные бьют тревогу по поводу сокращающейся численности его популяции. Наблюдения и исследования показывают, что численность каспийского тюленя сократилась на 90% с начала XX века. В настоящее время популяция этого эндемичного вида едва достигает 100 тысяч особей, тогда, как раньше насчитывала миллионы. Генеральный директор Центрально-Азиатского института экологических исследований (CAIER) Адылхан Товасаров рассказал корреспонденту BaigeNews.kz, что вызывает массовую гибель каспийского тюленя и какие меры необходимо принять для исправления ситуации.

Текущая численность популяции

Каспийское море окружено пятью прибрежными государствами: Азербайджаном, Россией, Казахстаном, Ираном и Туркменистаном. Каждый из этих стран использует свои методики для подсчёта численности каспийских тюленей, что затрудняет получение абсолютно точных данных. Однако проведенные исследования дают чёткую картину сокращения популяции.

На фото: эндемик на лечении в Центре изучения и реабилитации каспийского тюленя

Согласно итогам подсчёта, произведённого Казахстанским агентством прикладной экологии совместно с российскими научными учреждениями, в зимний период конца 2022 - начала 2023 годов в казахстанском секторе Каспийского моря насчитывалось 240 168 тюленей, а в российском секторе - 19 704, что в общей сложности составляет 259 872 особи. Это противоречит другим оценкам, говорящим о численности в примерно 100 тысяч особей, но подчеркивает, что ситуация всё равно критическая.

Основные причины вымирания

Говоря об основных причинах гибели эндемика, Адылхан Товасаров отмечает непродуманную деятельность нефтяных компаний и как следствие катастрофическое ухудшение экологической ситуации на Каспии, гибель животных в рыболовных сетях, уменьшение площади льдов, вследствие потепления, вспышки инфекционных и вирусных инфекций, обеднение кормовой базы.

На фото: воду Каспия проверяют на содержанияе тяжелых металлов

Непосредственное влияние на сокращение популяции каспийского тюленя оказывает загрязнение акватория Каспийского моря промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми отходами, микропластиком. Значительная часть традиционных мест обитания животного сегодня сильно загрязнена вследствие развития нефтедобывающего производства в акватории Каспийского моря.

"Серьёзный урон популяции эндемика наносят действия браконьеров: во время наших исследовательских экспедиций мы обследовали ряд островов, где заметили большое количество патронов. Местные жители рассказали, что на Каспии очень много отчаянных вооружённых браконьеров, в основном из Дагестана. Они незаконно расставляют сети, убивают тюленей. Причём сети из мононитей и крупноячеистые, которые ставятся для незаконного отлова осетровых рыб. Именно в них легко запутываются и медленно погибают тюлени", - рассказывает учёный.

Но главенствующей проблемой, на его взгляд, является общая ужасающая экологическая ситуация на Каспии.

История массовой гибели тюленей

Центрально-Азиатский институт экологических исследований, на базе которого в 2019 году создан Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя, провёл аналитическое исследование массовой гибели эндемика Каспия. Учёные Института выяснили, что массовая гибель тюленей повторялась периодически в разные годы.

Глава Центра рассказывает, что первая международная тревога, вызванная гибелью каспийских тюленей, а также общим состоянием экосистемы моря, была поднята в 1997 году. Близ Баку были обнаружены 6 тысяч трупов каспийских тюленей.

На фото: помощь больным тюленям во время экспедции CAIER

Затем в апреле-июне 2000 году произошла очередная массовая гибель. Тогда массовая гибель произошла на территории всех пяти стран. На побережьях Азербайджана, Казахстана, России, Туркменистана и Ирана зафиксировано около 30 тысяч трупов тюленей. Более 12 тысяч из них обнаружены на побережье Казахстана, где раньше такие выбросы никогда не наблюдались.

В 2001 году произошла третья волна массовой гибели тюленей. Во всех прикаспийских государствах погибло около 130 тысяч особей.

Помимо этого в 2001 году в акватории между побережьем Мангистауской области и Туркменистана погибло 250 тысяч тонн кильки - годовая квота вылова всех прикаспийских государств и 40% всех запасов кильки в Каспийском море. В погибшей кильке было обнаружено большое содержание тяжёлых металлов и нефтепродуктов.

"К сожалению, массовая гибель тюленей периодически повторяется и по сей день. Так, в прошлом 2023 году мы потеряли более 2500 краснокнижных животных, большая часть из которых – беременные самки тюленя. А это значит, что не родилось, как минимум, одно поколение каспийских тюленей", - сказал гендиректор CAIER.

Учёный рассказал, чем чревато сокращение популяции каспийского тюленя.

"Каспийский тюлень – это маркер экологического здоровья всего каспийского региона. Сокращение популяции животного – это тревожный сигнал для всего Каспия и пяти стран, которые находятся на его побережье", - подчеркнул он.

Создание резервата и проведение исследований

Еще в 2021 году глава государства поручил проработать создание природного резервата для сохранения каспийского тюленя. В 2023 году завершена разработка технико-экономического обоснования проекта. Представители Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя также внесли свои рекомендации по созданию особо охраняемых природных территорий на казахстанской части Каспийского моря.

"В частности, мы предлагали создать реабилитационные центры в Государственных природных резерватах, разработать рекомендации по движению судов в зависимости от времени года, с учётом Целей устойчивого развития ООН, разработать и издать Атлас северной части Каспийского моря с использованием полученных данных и фондовых материалов", - сказал Товасаров.

Помимо организации природного резервата учёный считает, что необходимо провести комплексные научные исследования.

"Для таких исследований мы бы хотели предложить использовать мощности Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя и высокотехнологичную лабораторию Центрально-Азиатского института экологических исследований", - говорит он.

Также он предлагает оценить риски для здоровья тюленя, связанные с антропогенными и техногенными загрязнениями окружающей среды, определить вероятности возникновения того или иного заболевания или смерти животного. Требует изучения воздействие внешних факторов, таких как вибрация и шум, на психоэмоциональное состояние тюленей.

Глава CAIER отметил, что ряд из этих вопросов были решены на заседаниях Научного совета Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя и во время международных экспедиций, которые Центрально-Азиатский институт экологических исследований проводит с 2015 года.

Так, в 2023 году во время VII международной экспедиции по изучению экологической обстановки на Каспии приняли участие ведущие мировые учёные в области морского биоразнообразия, которые совместно с казахстанскими учёными провели ряд уникальных анализов. Целью исследования являлось оказание помощи больным и раненным тюленям. Учёные не только оказали ветеринарную помощь больным и раненным каспийским тюленям, им также удалось собрать биоматериалы для исследования на уровень гормона стресса, иммунную реакцию, уровень интоксикации животных.

"Впервые нам удалось получить образцы молока кормящих самок каспийского тюленя для дальнейшего проведения генетических анализов. Были отобраны образцы ледового покрытия для изучения экологического ДНК (эДНК), определения содержания микропластика и других органических загрязнителей воды", - рассказал Товасаров.

На фото: VII Международная экспедиция CAIER по изучению катастрофической экологической ситуации на Каспии

Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя на постоянной основе ведёт просветительскую работу с местным населением и рыбаками о необходимости бережного отношения к эндемику Каспия. Так, в этом году Центр выиграл грантовую программу от Центра гражданских инициатив, в рамках которой проводятся лекции в школах Актау, где сотрудники Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя рассказывают о жизни и среде обитания Каспийского тюленя, также ежемесячно проводится отбор проб воды и почвы на определение содержания в них тяжёлых металлов и нефтепродуктов.

В завершение Адылхан Товасаров отметил, что для решения проблемы с исчезновением каспийского тюленя необходимо объединить усилия всех пяти прикаспийских государств, чтобы решить данную проблему на государственном уровне.

Фото предоставлено Центрально-Азиатским институтом экологических исследований