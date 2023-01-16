Каспийский трубопроводный консорциум ввёл дополнительные мощности нефтепровода

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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввёл дополнительные мощности нефтепровода и полностью готов к транспортировке повышенных объёмов нефти в 2023 году. Об этом глава КТК Николай Горбань сообщил на встрече с министром энергетики Болатом Акчулаковым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу консорциума.

"В отношении эксплуатационных перспектив 2023 года, генеральный директор КТК отметил, что Консорциум полностью готов к транспортировке повышенных объемов углеводородного сырья с учетом дополнительных мощностей нефтепровода, уже полученных от реализации Программы устранения узких мест", — говорится в сообщении.

Отметим, что по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск в прошедшем году было транспортировано 58,7 миллиона тонн нефти, из которых около 52,2 с территории Казахстана. При этом крупнейшие казахстанские месторождения — Тенгиз, Кашаган и Карачаганак сдали в трубопроводную систему КТК 29, 12 и 10 миллионов тонн нефти соответственно. Морской терминал КТК обеспечил перевалку нефти на 527 нефтеналивных судов.