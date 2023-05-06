Лента новостей

Урал56.Ру Сегодня, 21:46
271
Сегодня, 21:46
271
Фото: Урал56.Ру

Карусель с детьми упала в российском Оренбурге

В парке "Оренпарк" в Оренбурге обрушилась карусель "Цепочка". В результате пострадали 20 человек, в том числе 12 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Урал56.Ру.

На место обрушения карусели в Оренбурге оперативно прибыли врачи, спасатели, сотрудники МЧС.

Госпитализированы 12 пострадавших, шестеро из которых дети. 27-летняя женщина находится в крайне тяжёлом состоянии. 10-летний мальчик в тяжёлом состоянии. Им занимаются нейрохирурги. Остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести. Жертв нет.

Как уточнили в мэрии, падение карусели, вероятнее всего, произошло из-за поломки в механизме.

По факту обрушения возбуждно уголовное дело.

"Что послужило причиной ЧП – пока неизвестно. Но уже сейчас понятно, что к компании-концессионеру, которая гарантировала безопасность аттракционов и соблюдение всех необходимых процедур перед их запуском, есть серьёзные вопросы. Их действиям, действиям технической службы и всем причастным будет дана  оценка специалистов. И виновные в случившемся несомненно должны понести наказание. А всем семьям, пострадавшим сегодня, будет оказана помощь во всех вопросах", — сказал глава города Сергей Салмин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:46
271
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх