Карусель с детьми упала в российском Оренбурге

Фото: Урал56.Ру

В парке "Оренпарк" в Оренбурге обрушилась карусель "Цепочка". В результате пострадали 20 человек, в том числе 12 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Урал56.Ру.

На место обрушения карусели в Оренбурге оперативно прибыли врачи, спасатели, сотрудники МЧС.

Госпитализированы 12 пострадавших, шестеро из которых дети. 27-летняя женщина находится в крайне тяжёлом состоянии. 10-летний мальчик в тяжёлом состоянии. Им занимаются нейрохирурги. Остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести. Жертв нет.

Как уточнили в мэрии, падение карусели, вероятнее всего, произошло из-за поломки в механизме.

По факту обрушения возбуждно уголовное дело.