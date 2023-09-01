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"Карманные" товарные биржи превратились в площадки для устранения конкурентов - Токаев

Сегодня, 12:55
АВТОР
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Фото пресс-службы Акорды Сегодня, 12:55
Сегодня, 12:55
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Фото: Фото пресс-службы Акорды

В рамках ежегодного послания народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с Правительством принять меры для демонополизации ключевых рынков,  передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Агентство по защите и развитию конкуренции совместно с Правительством должны принять меры для демонополизации ключевых рынков. Мы создали благоприятные условия для функционирования товарных бирж, что должно было способствовать организованной торговле", -заявил Глава государства.

Он также подчеркнул, что но недостаточно эффективное регулирование привело к появлению так называемых "карманных" товарных бирж.

"Они превратились в площадки для устранения конкуренции, обхода закупочных процедур в пользу импорта и непродуктивного посредничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также поручил ужесточить регуляторные требования и полностью устранить указанные недостатки.

"При этом важно обеспечить полноценный доступ отечественных производителей к передовым торговым инструментам. Нельзя замыкаться только в пределах национальной торговой системы. Совместно с бизнесом следует проработать вопрос создания сильной региональной товарно-сырьевой биржи", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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