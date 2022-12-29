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Лента новостей

fide.com Сегодня, 00:22
107
Сегодня, 00:22
107
Фото: fide.com

Карлсен в четвертый раз выиграл ЧМ по быстрым шахматам

Действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Алматы,  передаёт BaigeNews.kz.

32-летний норвежец набрал 10 очков в 13 турах и стал единоличным победителем турнира, обойдя Винсента Каймера и Фабиано Каруану, занявших второе и третье место соответственно.

Для Карлсена это четвертый по счету титул чемпиона мира по рапиду. Он выигрывал ЧМ по быстрым шахматам в 2014, 2015 и 2019 годах.

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#шахматная олимпиада #спорт #шахматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:22
107
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