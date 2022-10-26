Кариму Масимову продлили арест

Арест продлили бывшему главе Комитета национальной безопасности РК Кариму Масимову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"Сроки нахождения под стражей Масимова и Садыкулова продлены следственным судом до 6 декабря 2022 года, Ергожина – до 13 декабря, Осипова – до 22 декабря", – говорится в сообщении.

Напомним, 8 января КНБ РК сообщил о задержании бывшего председателя комитета Масимова по подозрению в государственной измене. 13 января стало известно, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Заодно началось расследование по факту получения Масимовым в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 миллиарда тенге от одной из бизнес-структур.

После задержания Карима Масимова из этого дома изъяли 17,2 миллиона долларов наличными, а также предметы роскоши — элитные часы, золотые слитки, антиквариат, а также 11 машин бизнес-класса.

Также ведётся расследование по факту получения Каримом Масимовым, когда он был главой КНБ, взятки в размере двух миллионов долларов от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов.