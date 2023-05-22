Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор

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Бывший председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов подал апелляцию после приговора о госизмене, передаёт BaigeNews.kz. Информацию подтвердили в пресс-службе КНБ, однако подробностей сообщать не стали, так как дело проходило под грифом секретно.

Сообщается, что апелляционную жалобу подали также и бывшие заместители Масимова, которых осудили вместе с их шефом.

Напомним, Карима Масимова приговорили к 18 годам лишения свободы за госизмену, попытку насильственного захвата власти, превышение власти и должностных полномочий во время январских беспорядков 2022 года.

Бывший замглавы КНБ Ануар Садыкулов, который также признан виновным в госизмене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий, был приговорен к 16 годам лишения свободы. Другой экс-заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин признан виновным в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий, ему окончательно назначено 15 лет колонии. Третий бывший зампред КНБ - Марат Осипов - признан виновным в превышении власти и должностных полномочий. Он получил три года лишения свободы.

Все четверо были лишены званий генералов и государственных наград.