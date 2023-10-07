Каратистка Софья Берульцева завоевала для Казахстана десятое золото Азиады-2023

Казахстанская каратистка Софья Берульцева принесла стране десятую золотую медаль Азиатских игр в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Она выступила в финальном поединке весовой категории свыше 68 килограммов против соперницы из Непала Арики Гурунг. Итогом схватки стала победа Берульцевой со счетом 3:0. Таким образом, ей досталось "золото", а Гурунг стала обладательницей серебряной награды.

Теперь медальная копилка Казахстана на Азиаде-2023 насчитывает 74 награды: десять золотых, 20 серебряных и 44 бронзовых.

Софья Берульцева является бронзовой призёркой Олимпийских игр в Токио 2020 года и чемпионата мира-2021, а также двукратной чемпионкой Азии.