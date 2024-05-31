Надземная конструкция ЛРТ рухнула на эвакуатор в Астане

Эвакуатор для трактора задел надземную конструкцию ЛРТ, в результате чего конструкция упала на трактор. Видео в Сети распространяют очевидцы, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня на строительной площадке ЛРТ произошёл ужасающий инцидент: эвакуатор для трактора задел надземную конструкцию. Одна из конструкций упала на трактор. Чудом никто из строителей не пострадал", - пишет автосообщество @astana__sergek.

Ведётся расследование причин и обстоятельств происшествия.

Видео снято 30.05.2024 года в 21:15 часов.



