Надземная конструкция ЛРТ рухнула на эвакуатор в Астане
Сегодня, 11:13
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Сегодня, 11:13Сегодня, 11:13
61Фото: скриншот
Эвакуатор для трактора задел надземную конструкцию ЛРТ, в результате чего конструкция упала на трактор. Видео в Сети распространяют очевидцы, передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня на строительной площадке ЛРТ произошёл ужасающий инцидент: эвакуатор для трактора задел надземную конструкцию. Одна из конструкций упала на трактор. Чудом никто из строителей не пострадал", - пишет автосообщество @astana__sergek.
Ведётся расследование причин и обстоятельств происшествия.
Видео снято 30.05.2024 года в 21:15 часов.
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