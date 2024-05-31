  • 31 Мая, 11:30
  • BAIGENEWS

Надземная конструкция ЛРТ рухнула на эвакуатор в Астане

Сегодня, 11:13
АВТОР
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скриншот Сегодня, 11:13
Сегодня, 11:13
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Фото: скриншот

Эвакуатор для трактора задел надземную конструкцию ЛРТ, в результате чего конструкция упала на трактор. Видео в Сети распространяют очевидцы, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня на строительной площадке ЛРТ произошёл ужасающий инцидент: эвакуатор для трактора задел надземную конструкцию. Одна из конструкций упала на трактор. Чудом никто из строителей не пострадал", - пишет автосообщество @astana__sergek.

Ведётся расследование причин и обстоятельств происшествия.

Видео снято 30.05.2024 года в 21:15 часов.

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана Сергек 24/7 🚘 (@astana__sergek)

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