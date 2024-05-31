  • 31 Мая, 14:33
  • BAIGENEWS

Девушки публично извинились за жестокое избиение парня в Алматы

Сегодня, 13:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
nk-online.ru Сегодня, 13:37
Сегодня, 13:37
162
Фото: nk-online.ru

Выпускницы, избившие парня в Алматы, записали видеобращение с извинениями, передаёт BaigeNews.kz.

"Я искренне хочу попросить прощения у Марата и всей его семьи. Прости меня пожалуйста за мой ужасный поступок. Я искренне надеюсь, что вы меня простите", - сказала одна из девушек, принимавшая участие в избиении парня.

Ранее сообщалось, социальные сети облетело шокирующее видео: на кадрах две девушки с лентами выпускниц школы жестоко избивают парня. Как выяснилось, инцидент произошёл в Алматы, его расследованием занимается полиция.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Фонд #НеМолчиKZ | #МыНеМолчим (@nemolchikz_official)

Самое читаемое

Наверх