Девушки публично извинились за жестокое избиение парня в Алматы
Сегодня, 13:37
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Сегодня, 13:37Сегодня, 13:37
162Фото: nk-online.ru
Выпускницы, избившие парня в Алматы, записали видеобращение с извинениями, передаёт BaigeNews.kz.
"Я искренне хочу попросить прощения у Марата и всей его семьи. Прости меня пожалуйста за мой ужасный поступок. Я искренне надеюсь, что вы меня простите", - сказала одна из девушек, принимавшая участие в избиении парня.
Ранее сообщалось, социальные сети облетело шокирующее видео: на кадрах две девушки с лентами выпускниц школы жестоко избивают парня. Как выяснилось, инцидент произошёл в Алматы, его расследованием занимается полиция.
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