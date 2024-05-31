Девушки публично извинились за жестокое избиение парня в Алматы

Выпускницы, избившие парня в Алматы, записали видеобращение с извинениями, передаёт BaigeNews.kz.

"Я искренне хочу попросить прощения у Марата и всей его семьи. Прости меня пожалуйста за мой ужасный поступок. Я искренне надеюсь, что вы меня простите", - сказала одна из девушек, принимавшая участие в избиении парня.