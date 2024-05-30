Элитный ЖК в Астане разваливается на глазах

Даже у элитной недвижимости, которая на первый взгляд кажется совершенной, бывают проблемы с ЖКХ. Один из таких примеров – жилой комплекс London. Обладатели квартир на верхних этажах жалуются на протекающую после каждого дождя крышу и обваливающиеся фасады. Вода стекает в паркинг, где многие уже опасаются оставлять свои автомобили. Корреспондент BaigeNews.kz встретился с людьми и своими глазами увидел коммунальную трагедию.