Землетрясение произошло в Жамбылской области

Эпицентр зафиксировали в Жамбылской области около посёлка Отар в 132 км от Алматы, передаёт BaigeNews.

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 31 май 2024 г. в 10 час 13 мин 30 сек по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Координаты землетрясения 43.21 75.20", - говорится в сообщении МЧС.