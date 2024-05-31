Землетрясение произошло в Жамбылской области
Сегодня, 10:46
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Сегодня, 10:46Сегодня, 10:46
121Фото: Москва 24
Эпицентр зафиксировали в Жамбылской области около посёлка Отар в 132 км от Алматы, передаёт BaigeNews.
"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 31 май 2024 г. в 10 час 13 мин 30 сек по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Координаты землетрясения 43.21 75.20", - говорится в сообщении МЧС.