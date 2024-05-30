Багдат Мусин находится в Америке

Бывший глава Минцифры Багдат Мусин поделился в соцсетях о планах и целях поездки в Америку, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет Мусин, в Америке он со своей семьей находится уже несколько дней.

"Конечно же, как и обещал, пытаюсь совмещать профессиональные вопросы с семейными. В этот раз решили полететь маленьким составом, любимая Дина, младшая доча Бирганым и я. Во-первых, как любому профессионалу, конечно, мне интересно быть на острие технологического развития. Поэтому буду посещать несколько мероприятий, проходящих в эти дни в Bay Area. Также поддержим дочку в одном из волнительных событий в ее подростковой жизни. Дело в том, что команда по робототехнике её школы, куда входит наша младшая доча будет принимать участие в соревнованиях по робототехнике", - написал Мусин.

Также он добавил, что встретиться с Digital Nomads (с Айтишниками выходцами из нашего региона, которые находятся в Bay Area) для обсуждения различных социальных инициатив. Встреча будет проходить в стенах созданного нами Silkroad innovation hub.

"Так как являюсь Главой Федерации по спортивному программированию нашей страны, решу несколько организационных вопросов по поводу проведения в сентябре этого года Финала Чемпионата Мира по нашему интеллектуальному виду спорта в Астане (спортивному программированию). Для этого встречусь с Главой ICPC Биллом Поучером и его командой. Посещу несколько учебных заведений для помощи старшей дочери Ару в окончательном выборе Университета для начала нового этапа в ее жизни. Планирую также провести несколько встреч с профессорами различных университетов для обсуждения формирования фреймворка по цифровизации других стран. Ведь опыт Казахстана надо распространять дальше, и я думаю университеты США будут заинтересованы. Также будут встречи с различными фондами и компаниями", - поделился Мусин.

Ранее сообщалось, указом главы государства Багдат Мусин освобождён от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Официальный представитель министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Альбина Батқызы Атен прокомментировала отставку Багдата Мусина.